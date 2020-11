इस माह 4 ग्रहों का परिवर्तन हर किसी को करेगा प्रभावित, जानिये आप पर इसका असर

साल 2020 से 2021 में प्रवेश के लिए अभी तकरीबन डेढ़ माह का समय बाकि है। ऐसे में अभी चल रहा नवंबर का महीना ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास बन रहा है। जिसका प्रभाव आने वाले समय तक बने रहने की आशा है। ऐसे में जहां हर बार की तरह नवंबर आते ही यह अहसास तेज होने लगा है कि मौजूदा साल अब बहुत ही जल्द अलविदा कहने वाला है, वहीं इस साल 2020 से बहुत से लोगों का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा।

कारण साफ है कि साल की शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण ने सभी को परेशान किया हुआ है, ऐसे में ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी इसके संक्रमण का कोप अभी भी थमा नहीं है। जिसके चलते आने वाला साल को लेकर जिज्ञासाएं और चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं, कि आखिर 2021 कैसा होगा?

भविष्य की बातों को सामने लाने वाले वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका मुख्य कारण ग्रहीय दशा, गोचर, उनकी चाल है। ऐसे में माना जाता है कि सौरमंडल में बैठे ग्रह ही यह निर्धारित करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा और मनुष्य जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?