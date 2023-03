Astrology : जानें कुंडली में कैसे देखें सूर्य की स्थिति, किस भाव में कैसे परिणाम देते हैं सूर्य देव

Position and Result of Sun In your Kundli, Sun Effects on You: आपको बता दें कि जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही हिन्दू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना भी की जाती है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य अमर अभिमन्यु डब्बावाला आपको बता रहे हैं कुंडली में किस भाव में सूर्य की स्थिति क्या दर्शाती है...