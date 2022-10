Astrology and Spirituality

Prediction for 2023 of Baba Vanga : ये है तीसरे विश्‍वयुद्ध की भविष्‍यवाणी! सच हुई तो सामने होगा ये काला सच

Submitted by:

Baba Vanga Prediction for 2023: रूस-यूक्रेन के कारण दुनिया के कई देशों के बीच इन दिनों तनातनी का माहौल है। इससे तीसरे विश्‍वयुद्ध की आशंका पैदा होने से लोगों के मन में बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी इस आशंका को मजबूत करती दिख रही है।

Third World War in 2023 : दुनिया में तीसरे विश्‍वयुद्ध का खतरा रूस और यूक्रेन की जंग ने पैदा कर दिया है। इसके चलते पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया है। इस युद्ध में अब तक कई जानें जा चुकी हैं, जबकि कई शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई साल पहले इन हालातों की भविष्‍यवाणी third world war prediction बुल्गारिया की मशहूर भविष्‍यवेत्‍ता बाबा वेंगा ने कर दी थी।