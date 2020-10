Blue Moon : 31 अक्टूबर को होंगे दुर्लभ चांद के दर्शन, जानें इसका असर, दिखने का समय और कारण

: कब देखें ब्लू मून? When to see Blue Moon

: ब्लू मून का राशियों पर असर Blue Moon Affects on zodiac sign

: क्या होता है हंटर्स मून? What is Hunter's Moon

: कैसे पड़ा यह नाम? Hunter's Moon Significance

: हैलोवीन क्या है? What is Halloween