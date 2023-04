Shubh Muhurat 2023: गुरु उदय के बाद आज से बजने लगेंगी शहनाइयां, सजेगी बारात, शुरू कर सकेंगे गृह प्रवेश भी, जानें अप्रैल से जून तक शुभ मुहूर्त

भोपालPublished: Apr 27, 2023 02:48:34 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shubh Muhurat 2023 till May to June 2023 for Wedding and Grah Pravesh: उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. चंदन श्यामनारायण व्यास के मुताबिक जब विवाह होता है तो उस समय बृहस्पति का शुभ स्थान पर होना और प्रभावी होना जरूरी होता है। इस बार 27 अप्रैल को गुरु उदय हुए हैं और आज सुबह 7 बजे से गुरु पुष्य नक्षत्र योग भी बन गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र योग बहुत ही दुर्लभ योग माना जाता है। माना जाता है कि इसमें किए गए कार्यों के फल शुभ और स्थायी होते हैं। यही नहीं आज के दिन गुरु पुष्य योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों ही योग 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 28 अप्रैल को सुबह 5 बजकर 6 बजे तक है, तो वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा।