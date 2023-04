Shukra Gochar 2023 in April: आज से इन राशियों के लोग जिएंगे राजसी जीवन, शुक्र के गोचर से बन रहा मालव्य राजयोग इन्हें राजनीति में दिलाएगा उच्च पद

भोपालPublished: Apr 05, 2023 06:14:19 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shukra Gochar in April 2023 will make a malavya Rajyog bring good luck for these zodiac signs: लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा केवल 3 राशियों को। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक राशि चक्र की 12 राशियों में से 3 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें मालव्य राजयोग के कारण आकस्मिक धनलाभ मिलेगा। कॅरियर में उन्नति होगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने आखिर कौन सी हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां...