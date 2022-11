Shukra Uday 2022- शुक्र का आज 50 दिन बाद हुआ उदय, अब इन राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Shukra Uday 2022: शुक्र का उदय तीन राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इससे पहले रविवार,02 अक्टूबर को शुक्र अस्त हुए थे और अब पूरे 50 दिन बाद पुन: रविवार को ही यानि 20 नवंबर को शुक्र का उदय हो रहा है।

भोपाल Published: November 20, 2022 04:59:52 pm

Shukra Uday 2022: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को भाग्य का कारक व सुखों को प्रदान करने वाला माना गया है। वहीं शुक्र के अस्त होने पर कई तरह के शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। ऐसे में अब अस्त शुक्र का वृश्चिक राशि में उदय होने जा रहे हैं। दरअसल रविवार, 02 अक्टूबर को शुक्र अस्त हुए थे और अब पूरे 50 दिन बाद एक बार फिर रविवार को ही आज, 20 नवंबर 2022 के दिन शुक्र का उदय (Shukra Uday 2022) हो रहा है।

शुक्र के इस उदय के संबंध में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शुक्र अपने उदय (Shukra Uday 2022) के साथ ही तीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। जिसके चलते इन तीन राशि के जातकों को कॅरियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर शानदार लाभ मिलता दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि शुक्र उदय (Shukra Uday 2022) के चलते किन राशि के जातकों की किस्मत चमकने जा रही है। वृश्चिक राशि- शुक्र का उदय (Shukra Uday 2022) आज आपकी ही राशि में होगा। शुक्र के उदय होने के फलस्वरूप आपकी राशि को अत्यंत शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। इसके चलते वृश्चिक राशि के जातकों को धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होने के साथ ही इनकी आय में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आय के स्रोत में इजाफे के साथ ही नौकरीपेशा और कोराबारी दोनों तरह के जातकों को गजब का लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र के उदय से वृश्चिक राशि के जातकों के मान-सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही इनका पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहेगा। सेहत के मामले में भी शुक्र का उदय आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कुंभ राशि- शुक्र का उदय (Shukra Uday 2022) कुंभ राशि के जातकों के लिए भी काफी ज्यादा अच्छे परिणाम लेकर आता दिख रहा है। इस दौरान कुंभ के जातकों को कॅरियर और कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में आय में इजाफे के अलवा प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को अवसरों की प्राप्ति होने के साथ ही व्यवसायी जातकों को व्यापार में दोगुने से अधिक का लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं इस दौरान कुंभ राशि के जातकों के हाथ मुनाफे की कोई बड़ी डील भी लग सकती है। कुंभ राशि के जातकों के जो जरूरी काम अब तक किसी कारणवश अटके हुए थे, वो अब तेजी से पूरे होते दिख रहे हैं। मीन राशि- मीन राशि के जातकों को शुक्र का उदय (Shukra Uday 2022) अत्यंत भाग्यशाली बनाता दिख रहा है। शुक्र ग्रह का यह उदय (Shukra Uday 2022) आपकी राशि के नवम भाव यानि भाग्य भाव में होने जा रहा है। ऐसे में शुक्र के उदय होने के साथ ही आपका भाग्योदय होना भी तय माना जा रहा है। इसके फलस्वरूप आप पढ़ाई या कॅरियर के चलते विदेश की ओर भी रुख कर सकते हैं। वहीं जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का सपने देख रहे थे, उनकी यह तमन्ना भी इस दौरान पूर्ण हो सकती है। इस समय आपको विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही लड़ाई-झगड़े, विवाद और तनाव से भी इस दौरान आपको राहत मिलेगी। पढ़ना जारी रखे

