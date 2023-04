First Sun Eclipse 2023:जल्द लगने जा रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानें सूतक का समय, सभी 12 राशियों पर क्या दिखेगा असर

भोपालPublished: Apr 04, 2023 02:02:06 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Sun Eclipse 2023 affect all zodiac signs, this sign will shine as sun: इस सूर्यग्रहण को लेकर लोगों ने अभी से पूछना शुरू कर दिया है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? इसका समय और सूतक काल कब लगेगा जैसे सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा दे रहे हैं आपके हर सवाल का जवाब, वहीं यह भी कि साल का यह पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों की जिंदगी में उथल-पुथल मचाएगा, वहीं किन राशियों के लिए खुशियां लाएगा...