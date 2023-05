Sun Transit in taurus 2023: शुक्र और मंगल के बाद अब सूर्य करेंगे राशि परिवर्तन, बुध होंगे मार्गी, 15 मई से देश में दिखेंगे बड़े बदलाव

भोपालPublished: May 12, 2023 11:19:24 am Submitted by: Sanjana Kumar

Sun Transit in taurus, time of big change in india after 15 May 2023: यह कई प्रकार के परिवर्तन का संकेत भी है। दो शुभ और क्रूर पाप ग्रहों की स्थिति अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दृष्टि से सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक के साथ प्राकृतिक प्रभाव ज्यादा दिखाई देंगे।