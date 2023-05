Vakri Shani 2023: 15 June से इन राशियों को मिलेगा शनि का साथ, चाल बदलकर सूर्य की तरह चमकाएंगे इन राशियों की किस्मत

भोपालPublished: May 11, 2023 01:00:59 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Vakri Shani 2023 will shine the luck of these zodiac sign as sun (Shani ki ulti chal se badal jayegi inki kismat): ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला के मुताबिक शनि की उल्टी चाल चलने से जहां कई राशियों को अशुभ फल भोगने पड़ सकते हैं, वहीं कई राशियां ऐसी हैं जिन्हें शनि के उल्टी चाल चलने से धन लाभ के साथ ही जीवन में खुशहाली देखने को मिलेगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें किन राशियों को मिलने जा रहा है शनि का साथ...