आपके ये 4 काम बताते हैं अगले जन्म में क्या बनेंगे आप

भोपालPublished: May 23, 2023 06:03:19 pm Submitted by: Sanjana Kumar

what will you become in future your work will decide: अगले जन्म में किस योनी में जन्म लेना है यह तय हो जाता है। यानी यह आप अपने इस जन्म में भी जान सकते हैं कि अगली बार आप क्या बनकर जन्म लेने वाले हैं। यहां जानें वो 4 कर्म जो आप इस जीवन में कर रहे हैं, तो आपको अगला जन्म कहां और किस रूप में मिलेगा...