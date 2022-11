December Astrology: दिसंबर में इन राशि वालों का चमकेगा भाग्य, मिलेगी कॅरियर-कारोबार में सफलता

जिसमें बुध और शुक्र दिसंबर (Budh And Shukra Transit In December) में क्रमश: 3 व 2 बार गोचर करेंगे। जबकि सूर्य देव (Sun Transit In December) का एक ही बार गोचर होगा। ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें कुछ राशियां ऐसी हैं, जिनको इस महीने अच्छा धनलाभ और कॅरियर में तरक्की मिलने की संभावना बन रही है, तो चलिए जानते हैं इन राशियों के बारे में…