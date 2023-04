Easter Sunday 2023: कल मनाया जाएगा ईस्टर, जानें इसका महत्व और इस दिन क्यों गिफ्ट किए जाते हैं अंडे?

भोपालPublished: Apr 08, 2023 02:45:43 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Why do Christian celebrate Easter, Why do give eggs as gift: माना जाता है कि गुड फ्राइडे पर जहां प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और वे स्वर्ग चले गए थे। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। यह दिन प्रभु यीशु के पुनर्जनम का दिन माना गया है। इसी घटना को ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म में ईस्टर संडे का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल ईस्टर संडे 9 अप्रैल यानी कल मनाया जा रहा है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें ईस्टर के बारे में रोचक फैक्ट...