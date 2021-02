विश्व विख्यात संत सद्गुगरु ने मंदिरों की दुर्दशा पर उठाए सवाल, हिंदू धर्म स्थलों पर हो रहा भेदभाव

नई दिल्ली: विश्व विख्यात संत सद्गुगरु जग्गी वासुदेव (Jaggi Vasudev) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर तमिलनाडु के मंदिरों की दुर्दशा को उजागर कर मंदिरों का रख-रखाव भक्तों के हाथों में देने की वकालत की है। सद्गुरु ने तमिलनाडु सरकार के हलफनामे पर चर्चा करते हुए धर्म और पंथनिरपेक्षता की परिभाषा का वर्णन किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मंदिरों की व्यवस्था समुदायों के हाथ में सौंपी जाए। सद्गुरु ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए मंदिरों के कब्जे की नीति की याद दिलाते हुए सीधे तौर पर हिंदू धर्म स्थलों के साथ हो रहे भेदभाव को आड़े हाथों लिया है। इसी तारतम्य में उन्होंने कहा कि यदि मंदिरों (Temple) का रख-रखाव उसी पंथ के हाथों में होगा, तो सभी पवित्र धर्म स्थलों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, और यही सही मायने में पंथनिरपेक्षता होगी।

11,999 temples dying without a single pooja taking place. 34,000 temples struggling with less than Rs 10,000 a year. 37,000 temples have just one person for pooja, maintenance,security etc! Leave temples to devotees. Time to #FreeTNTemples -Sg @mkstalin @CMOTamilNadu @rajinikanth pic.twitter.com/cO8XxOmRpm

मंदिरों की दुर्दशा पर उठाए सवाल

सद्गुरु ने ट्वीट कर इतिहास का जिक्र करते हुए संदेश दिया कि प्राचीन काल में भारत वर्ष में मंदिर बनाए जाते थे, उन्ही मंदिरों के आस-पास शहर बसते थे। यही वजह है कि कई शहरों को टैंपल टाउन कहा गया है। अंग्रेजों के साथ आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के मंदिरों की संपन्नता को देख लालच वश ज्यादातर संपन्न मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में लिया था। उन्होंने कहा कि आज भी तमिलनाडु के हजारों मंदिरों की स्थिति काफी खराब है। सद्गुरु ने मंदिरों की दशा के बारे में ट्वीट कर दूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 11,999 मंदिर ऐसे हैं, जहां दिन में एक बार भी पूजा नहीं होती है। जबकि 34 हजार से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 10 हजार रुपए से भी कम है, और 37 हजार मंदिरों में तो पूजा-पाठ के लिए केवल एक ही पुजारी है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में मंदिरों का रख-रखाव और सुरक्षा कैसे संभव होगी।

A majority of temples under State control in Tamil Nadu have no revenue for their upkeep. If released to the community, Devotees will ensure their upkeep – with or without revenue. –Sg #FreeTNTemples @CMOTamilNadu @mkstalin @rajinikanth