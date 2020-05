औरेया में प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रक को डीसीएम ने मारी टक्कर, 24 से अधिक की मौत, सीएम योगी ने मांगी जांच

औरेया. उत्तर प्रदेश के औरेया (Auraiya Accident) में शनिवार तड़के तीन बजे प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 24 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई और 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल व सैफ़ई पीजीआई भेजा गया है। जिला प्रशासन मौके पर मौके पर मौजूद रहे। यह हादसा औरैया जिले में हाईवे पर चिरूहली के पास हुआ। बस में करीब 85 यात्री सवार थे। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण सड़क हादसे की अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी है।

पुलिस के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद व बंगाल से गोरखपुर के लिए प्रवासी मजदूरों से भरा ट्राला चिरुहली के पास जाकर ट्रक से टकरा गया। डीसीएम सड़क पर खड़ी थी तभी ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्राला पलट जाने से उसमें सवार मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। औरैया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, एसपी सुनीति सिंह और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद हैं। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना को देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने मांगी जांच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे की फौरन जांच रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में दुर्भाग्यपूर्ण घटना का तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

Chief Minister has also directed that all the injured be provided medical care immediately and the Commissioner and IG Kanpur to visit the site and give the report on the cause of the accident immediately: Uttar Pradesh Additional Chief Secretary (Home) Awanish Awasthi (2/2) https://t.co/IB31zYNAq4