UP flood Crisis: यमुना में बाढ़ से कई गांव डूबने से लोग छतों पर डाले डेरा, बचाव कार्य में लगी सेना, लोग कर रहे पलायन

औरैया. नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से कई गांव (Flood In River) में संकट खड़ा हुआ है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों में भी उफान आने से जालौन व औरैया जनपद में तटवर्ती सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के घरों की छतों आप पानी छू रहा है। हालांकि कई परिवार ऊंचे स्थानों जैसे घर की छतों पर डेरा जमाए हैं। वहीं औरैया जिले के गांवों में यमुना (The Flood In Yamuna River) के बाढ़ के पानी के घुसने से लोग पलायन (Villagers Migrating) कर रहे हैं। जालौन में बचाव कार्य में सेना के जवान लगे हुए हैं। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने इटावा में हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लिया है। फिलहाल ऐसे हालातों में ग्रामीण सुरक्षित स्थान तलाशने में जुटे हैं।

तेज बहाव की वजह से गांवों तक नहीं पहुंच रहे स्टीमर

यमुना का पानी इस कदर बढ़ा कि जालौन और औरैया की सीमा जोड़ने वाला शेरगढ़ घाट स्थित पुल डूब गया। इसके चलते यातायात बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ का पानी कालपी कस्बे में घुस गया है। इटावा-औरैया को जोडऩे वाले जुहीखा पुल तक पानी पहुंचने से खतरा मंडराने लगा है। पहुज में उफान से बबाइन स्थित पीपा पुल भी बह गया है। जालौन जिले में यमुना खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रही है। रामपुरा क्षेत्र में बिलौड़, कुसेपुरा सहित कई गांव पूरी तरह डूबे हैं। तेज बहाव के कारण बिलौड़ और कुसेपुरा तक स्टीमर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कदौरा, कालपी व महेबा के लगभग सौ गांव पानी में डूब गए हैं।

चंबल नदी में बाढ़ का पानी कम होना हुआ शुरू

वहीं चंबल नदी में शुक्रवार को बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ है, इससे इटावा में राहत महसूस की जा रही है। मगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 123.03 मीटर हो गया। शहर के काली बांह मंदिर सहित शमशान घाट व धूमनपुरा गांव में यमुना से पानी भर गया है। फतेहपुर में यमुना नदी में बढ़े जलस्तर से ललौली के पल्टूपुरवा, कोर्राकनक, दसौली आदि गांवों के रास्तों में पानी भर गया है। बिंदकी व खागा क्षेत्र में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बीते 16 घंटों में चार सेंटीमीटर और बढ़ा है।