कंगना रनौत बनेगी बिहार में BJP की स्टार प्रचारक? जानिएं चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस का जवाब

बीजेपी कोरोना काल में वर्चुअल रैलियों के माध्यम से अभी से ही जनता के बीच पहुंचने लगी है