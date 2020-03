कोरोना के भय ने बदल दिए हैं इस शहर में स्वागत के मायने

( Bihar News) शहर में प्रवेश करते ही बोर्ड लगा हुआ है औरंगाबाद नगर ( Here Change the meaning of Welcome ) परिषद में आपका स्वागत है। स्वागत के इस स्लोगन के मायने यहां के लोगों ने अब बदल दिए हैं। कोरोना के कारण स्वागत करना तो दूर लोग एक-दूसरे से मेल-मिलाप से ही परहेज बरत रहे हैं। लॉक डाउन ने शहर में रहने वाले किराएदारों की ( Tenants in problem ) परेशानी बढ़ा दी है।