बिहार में Coronavirus विस्फोट, 7 जिलों में लॉकडाउन, डिप्टी CM का कार्यालय तक हुआ सील

मची खलबली, सात जिलों में अलग—अलग लॉकडाउन लागू कर दिया गया है (Lockdown In 7 Districts Of Bihar After Big Coronavirus Blast) (Bihar News) (Coronavirus Cases In Bihar) (Coronaviurs In Bihar) (Aurangabad News) (Lockdown In 7 Districts Of Bihar)...