इस गांव के पंच को अश्लील गाने पर टोकने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी

बिहार के इस गांव के पंच को अंदाजा नहीं था कि अश्लील गाने ( Vulgar songs on holi ) के ( Panch paid price with death) लिए टोकने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। होली पर गांव के युवकों को टोकना इतना नागवार गुजरा की दो दिन बाद पंच की पीट-पीट कर हत्या ( Panch murdered ) कर दी।

औरंगाबाद (बिहार): बिहार के इस पंच को अंदाजा नहीं था कि अश्लील गाने ( Vulgar songs on holi ) के ( Panch paid price with death) लिए टोकने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। होली पर डीजे पर अश्लील गाना बजाने को टोकना गांव के युवकों को इतना नागवार गुजरा की दो दिन बाद पंच की पीट-पीट कर हत्या ( brutally murdered of panch ) कर दी। जिले के माली थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बैरिया गांव में धुलण्डी के दिन कुछ लोगों ने डीजे पर डांस का ( Holi DJ Dance ) कार्यक्रम रखा। डीजे पर अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। इस पर गांव के पंच शैलेन्द्र चन्द्रवंशी ने गांव के परिवारों का हवाला देते हुए युवकों को ऐसा करने से मना किया। इस दौरान गर्मागर्मी होने पर युवकों ने पंच शैलेन्द्र को इसके गंभीर परिणााम भुगतने की धमकी दी। होली का मौका होने के कारण पंच ने इसे हल्के में लिया।

युवकों लाठियों से की हत्या

युवकों को पंच का टोकना खटक गया। उन्होंने मन में इस बात की गांठ बांध ली। पंच शैलेन्द्र जब बाजार में कुछ खा रहा था, तभी लाठी से लैस युवकों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी उस पर तब तक लाठियां बरसाते रहे, जब तक वह गिर नहीं पड़ा। गहरी चोट लगने से शैलेन्द्र की मौत हो गई। इस वारदात से बाजार में खलबली मच गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के पुत्र विवेक की रिपोर्ट के आधार पर ललन पासवान रविद्र पासवान और लालमोहन पासवान को गिरफ्तार कर लिया। मामले मे अभियुक्त बनाए गए करीब छह अन्य लोग फरार हैं।

दो गिरफ्तार, अन्य फरार

इस वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का औरंगाबाद में पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हत्या के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना कि जल्दी ही अन्य फरार अभियुक्त पकड़ में आ जाएंगे। फरार अभियुक्तों में धर्मेंद्र पासवान, सिकंदर पासवान, शुभम पासवान, भगवान राम, ललन पासवान, राजेन्द्र पासवान, विजेंद्र पासवान, प्रेम चंद्र साव, रूपेश पासवान, मुन्ना साव तथा उपेन्द्र मेहता शामिल हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।