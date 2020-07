Coronavirus वैक्सिन नवंबर तक आने की उम्मीद बढ़ी, पटना AIIMS का दावा

एम्स ने कोरोना वैक्सिन के ट्रायल के तहत पहले डोज के मानव परीक्षण में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं पाई है (Patna AIIMS Claimed To Come Coronavirus Vaccine In November 2020) (Bihar News) (Patna News) (Aurangabad News) (Coronavirus Cases In Bihar) (Bihar Coronavirus Update) (Coronavirus Vaccine)...