ट्रक-टेम्पों में भिडंत में 9 की मौत, मुआवजे के मुददे पर दो बार जाम लगाया

बिहार के औरंगाबाद जिले में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में टेम्पो सवार नौ लोगों की मौत ( 9 died in road accident ) हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के पांच लोग ( five are from one family ) शामिल हैं। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने चार घंटे तक लगाया जाम, मुआवजा ( Jammed for compensasition ) मिलने के बाद हटाया।