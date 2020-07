Anand Mahindra ने शेयर किया ख़ास ऑटो रिक्शे का वीडियो, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ़

नई दिल्ली: महिंद्रा एंड महिंद्रा ( MAHINDRA AND MAHINDRA ) कंपनी के मालिक और बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra ) ( mahindra cars india ) आए दिन सोशल मीडिया पर आम लोगों के बेहद ख़ास कारनामों को प्रमोट करते रहते हैं। ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ है जब आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं।

आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ने एक ऑटो रिक्शा ( auto rikshaw ) का वीडियो शेयर किया है। ऐसे ऑटो रिक्शा आपने सड़क पर काफी देखे होंगे लेकिन ज़रा रुकिए क्योंकि ये आम ऑटो रिक्शा नहीं है बल्कि बेहद ख़ास है क्योंकि इस ऑटो रिक्शा के अंदर वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाती हैं। ( coronavirus )

One silver lining of Covid 19 is that it’s dramatically accelerating the creation of a Swachh Bharat...!! pic.twitter.com/mwwmpCr5da