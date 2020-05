Driving के समय ना करें ये 5 गलतियां, जब्त हो जाएगा लाइसेंस

नई दिल्ली: कई लोग बिना किसी सावधानी के बेहद लापरवाही ( driving mistakes in India ) ( common driving mistakes in India ) के साथ ड्राइविंग करते हैं और अपनी जान के साथ-साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा करना ( driving mistakes new drivers ) ( driving mistakes to avoid ) बेहद आम बात है तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत ऐसे कई सारे प्रावधान है जिनमें अगर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं ( driving mistakes everyone makes ) ( common driving mistakes ) ( bad driving habits ) तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है या फिर इसे जब्त भी किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वह नियम जिन का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है।

रैश ड्राइविंग

अगर आप अपनी कार से हाइवे या सड़क पर रैश ड्राइविंग करते हैं तो आपका भारी चालान कट सकता है, इसके साथ ही आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। दरअसल रैशड्राइविंग की वजह से हाइवे पर काफी एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है

लाउड हॉर्न

अगर आप की कार या बाइक में लाउड हॉर्न लगा है तो ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल हॉर्न्स के लिए डेसिबल लिमिट तय की गई है, अगर आप इस लिमिट से ज्यादा की क्षमता का हॉर्न लगवाते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है साथ ही आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।

फुटपाथ पर गाड़ी चलाना

कई बार लोग ट्रैफिक जाम या फिर सिग्नल से बचने के लिए फुटपाथ पर अपनी कार या बाइक चढ़ा देते हैं, ऐसा करना अपराध है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपका भारी-भरकम चालान कट सकता है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।

गलत स्पीड में लेन बदलना

जब आप हाइवे पर होते हैं और अपनी कार या बाइक चला रहे होते हैं तो आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी पड़ती है। ये स्पीड लिमिट हर लेन के हिसाब से अलग-अलग होती है। अगर आप लेन चेंज करते हैं तो आपको उस लेन की स्पीड लिमिट फॉलो करनी होती है नहीं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आप स्पीड लिमिट नहीं फॉलो करते हैं तो आपका चालान कट जाता है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। जिन सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट होती है, वहां आप आसानी से लैन बदल सकते हैं।

एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर

कई बार लोग एम्बुलेंस को सड़क पर आगे जाने का रास्ता नहीं देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है साथ ही साथ 3 महीने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।