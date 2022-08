ये हैं 100cc से 125cc इंजन वाली बेस्ट बाइक्स, एक लीटर में 80km तक की मिलेगी माइलेज

Splendor plus (कीमत: 70,658 रुपये से शुरू)



100cc बाइक सेगमेंट में Hero motocorp की Splendor plus एक पॉपुलर बाइक है। डेली यूज़ के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इंजन की बात करें तो Splendor Plus में 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया है जोकि 7.9 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, यह इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। यह इंजन फ्यूल इंजेक्शन तकनीक से लैस है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें XSens टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है। ARAI के मुताबिक यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में 80 km तक की माइलेज दे सकती है। बाइक का डिजाइन सिंपल है और काफी आकर्षित भी करता है। इस बाइक की एक्स-शो रूम कीमत 70,658 रुपये से शुरू है।