ये है भारत की 6 Seater AMT Cars, कीमत 10 लाख से भी कम

नई दिल्ली: आजकल भारत में ऐसी कारों की डिमांड बढ़ रही है जिनमें 6 से 7 सीटें हो, दरअसल ऐसी कारों में आपकी पूरी फैमिली एक साथ बैठ सकती है। यही वजह है कि लोग इन कारों को काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ 6 और 7 सीटर कारे काफी महंगी होती हैं जिससे लोग इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। आजकल ऑटोमेटिक कारों का भी क्रेज है तो ऐसे में कार का दाम भी बढ़ जाएगा। लेकिन आज इस खबर में हम आपको भारत की सबसे सस्ती सिक्स सीटर ऑटोमेटिक कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं।

रेनॉल्ट ट्राईबर एएमटी

यह 17 सीटर कार है जो अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भारत में लांच की जा चुकी है जिसका नाम इजी आर रखा गया है। इसे तीन वेरियंस में लांच किया गया है और इसकी कीमत ₹419990 से शुरू होती है।

फीचर्स

अगर बात करें इस कार के फीचर्स की तो इसमें सेफ्टी के लिए चार एयर बैग, कीलेस एंट्री, रियर डिफॉगर, 8 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ( एप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो सपोर्ट के साथ ) , रियर पार्किंग कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया गया है।

इंजन

इंजन की बात करें तो इस कार में 999cc का 3 सिलेंडर मल्टी फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है जो 6250 आरपीएम पर 71 एचपी की पावर और 3500 आरपीएम पर 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।

डैटसन bs6 गो प्लस ऑटोमेटिक

कंपनी ने हाल ही में अपनी एस सेवन सीटर गो प्लस को bs6 इंजन के साथ भारत में अपडेट करके लांच कर दिया है। खास बात यह है कि यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। अगर आप इस कार्य को खरीदना चाहते हैं तो इसकी शुरुआती कीमत ₹419990 है।

फीचर्स

अगर बात करें इस कार के फीचर्स की तो इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो एप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो को सपोर्ट करता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी, डुएल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग असिस्ट जैसे बेहतरीन फीचर्स दिया जाते हैं।

इंजन

इंजन की बात करें तो इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो 77 पीएस की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करता है।