महज 3.99 लाख में मिल रही फैमिली कार, जबरदस्त स्पेस और बेहतरीन फीचर्स से है लैस

नई दिल्ली: अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तू कहीं भी आने-जाने के लिए या तो आप पब्लिक कन्वेंस का सहारा लेते हैं या फिर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी कार मैं ज्यादा स्पेस ना हो तो आप को काफी दिक्कत हो जाती है।

ऐसे में कोई फैमिली कार आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। दरअसल फैमिली कार में ज्यादा स्पेस होने की वजह से आपकी पूरी फैमिली इस में बैठ सकती है। ऐसी ही एक फैमिली कार के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह कार है bs6 डैटसन गो जिसकी कीमत तो कम है ही साथ ही साथ यह जबरदस्त फीचर्स से भी लैस है और अब इस कार को bs6 इंजन से अपडेट भी मिल चुका है तो यह पहले से ज्यादा माइलेज भी देगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी तो चलिए जानते हैं क्या है इस कार की खासियत। ( Best Affordable BS6 Cars , Best Affordable Family Cars , Best Budget Cars in India )

इंजन पावर

इंजन और पावर की बात करें तो इस कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 75.94 एचपी की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर बात करें इस कार के ट्रांसमिशन की तो इस कार में फाइव स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन लगाया गया है।

डाइमेंशन

अगर बात करें इस कार के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 3788 मिलीमीटर, चौड़ाई 1636 मिलीमीटर, ऊंचाई 1507 मिलीमीटर, व्हीलबेस 2450 मिली मीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 मिलीमीटर और लगेज स्पेस 265 लीटर का है जिसमें आपका काफी सारा सामान आ जाएगा। खास बात यह है कि इस कार में 5 लोगों के बैठने के लिए जगह होती है जिसमें आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी। आजकल के समय में स्पेस सबसे ज्यादा अहमियत रखता है।

कीमत

अगर बात करें इस कार की कीमत की तो यह ₹399000 से शुरू होती है जिससे कोई भी इसे बेहद ही आसानी से खरीद सकता है। इस कार को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।