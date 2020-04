ये हैं भारत की बेस्ट BS6 बाइक्स, कीमत है 2 लाख से कम

दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनियां युवाओं को ध्यान में रखकर ही इन बाइक्स को तैयार करती हैं और इनकी कीमत भी बेहद कम रखती हैं। क्योंकि अगर बाइक ज्यादा महंगी हुई तो युवाओं की पहुंच से बाहर हो गए ऐसे में कंपनी दो लाख से कम कीमत की बाइक्स ( best bikes under 2 lakh in India ) ( bs6 bikes in India 2020 ) बनाने पर फोकस कर रही हैं

नई दिल्ली: भारत में बाइक्स का जबरदस्त क्रेज है।‌ यह बाइक ज्यादातर युवाओं के बीच पॉपुलर है। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनियां युवाओं को ध्यान में रखकर ही इन बाइक्स को तैयार करती हैं और इनकी कीमत भी बेहद कम रखती हैं। क्योंकि अगर बाइक ज्यादा महंगी हुई तो युवाओं की पहुंच से बाहर हो गए ऐसे में कंपनी दो लाख से कम कीमत की बाइक्स ( best bs6 bikes in India ) ( bs6 bikes under 2 lakh ) ( best bikes under 2 lakh in India ) ( bs6 bikes in India 2020 ) बनाने पर फोकस कर रही हैं तो आज हम आपको ऐसी ही बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत दो लाख से कम है और वह बेहतरीन फीचर्स से लैस है।

केटीएम 250 ड्यूक

इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत ₹200000 है। इस बाइक में 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इंजन लगाया गया है जो 30 पीएस की पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी में 346 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 20 पीएस की पावर और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत ₹157000 एक्स शोरूम है।

बजाज डोमिनार 400

हाल ही में बजाज डोमिनार 400 bs6 को मार्केट में लॉन्च किया गया है इस बाइक में 373.3 सीसी का का इंजन लगा हुआ है जो 40 पीएस की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत ₹191000 एक्स शोरूम है।

रॉयल एनफील्ड हिमालयन

रॉयल एनफील्ड हिमालयन की कीमत ₹186000 एक शोरूम है। इस बाइक में 411cc का फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है जो 24 पीएस की पावर और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्च जनरेट करता है।