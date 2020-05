ये हैं भारत की पॉपुलर BS6 बाइक्स, कीमत है 1 लाख रुपये से भी कम

नई दिल्ली: अगर आप बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं और आपको एक लाख से कम कीमत की बाइक खरीदनी है तो आज हम आपको ऐसी ही बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत एक लाख से भी कम ( bs6 bikes under 1 lakh )है ( best bs6 bikes under 80000 ) ( best bs6 bikes under 1 lakh in India ) ( best bs6 bikes 2020 ) साथ ही इन बाइक्स में bs6 इंजन भी दिया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल से वर्ल्ड क्विज बीएस6 इंजन वाली बाइक्स की बिक्री होगी। ( Best bs6 bikes in India ) ( best bs6 bikes under 1 lakh ) ऐसे में हम आपको भारत में मिलने वाली पॉपुलर बीएस सिक्स बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V

टीवीएस अपाचे भारत में एक बेहद ही पॉपुलर बाइक है और अब यह bs6 इंजन से अपडेट भी हो चुकी है। इस बाइक में जबरदस्त कंफर्ट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलती है। अगर आप इसके सिंगल पॉवर ब्रेक वैरीअंट को खरीदते हैं तो इसकी कीमत ₹94500 है तो वहीं डुअल पावर ब्रेक वेरिएंट की कीमत ₹97500 है।

यामाहा एफजेड v3.0 एफ आई

यामहा की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल bs6 एफजेड v3 को आप भारत में ₹99200 में खरीद सकते हैं। इस बाइक में 150 सीसी का इंजन लगा हुआ है साथ ही साथ एबीएस, एलइडी हेडलैंप के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एबीएस वार्निंग लैंप जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।

हीरो एक्सट्रीम 160R

हीरो एक्सट्रीम 160R को हाल ही में लॉन्च किया गया है इस बाइक में bs6 इंजन लगा हुआ है। इस बाइक की कीमत भारत में ₹90000 है और यह बेहतरीन फीचर से लैस है जिनमें एलइडी हेडलैंप के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

बजाज पल्सर 150

बजाज की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में पल्सर 150 का नाम सबसे आगे हैं। इस बाइक में 150cc का bs6 इंजन लगाया गया है जो जबरदस्त पावर जनरेट करता है। भारत में इस बाइक की कीमत ₹85000 से लेकर ₹98000 तक है।

बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160

बजाज अवेंजर स्ट्रीट 160 एक क्रूजर मोटरसाइकिल है जो भारत में काफी पसंद की जाती है क्योंकि इसकी कीमत 100000 से भी कम है। अगर भारत में आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹94900 चुकाने पड़ेगे। इस बाइक में एलईडी एओएच और सिंगल चैनल एबीएस दिया जाता है।