Best BS6 Cheapest Bikes : ये हैं भारत में मिलने वाली सस्ती BS6 बाइक्स, जानें कितनी है शुरूआती कीमत

नई दिल्ली: पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से bs6 नॉर्म्स लागू हो चुके हैं। इन नॉर्म्स के लागू होने के बाद अब भारत में सिर्फ bs6 वाहनों की बिक्री की जा रही है। bs6 वाहन अब हर कंपनी बना रही हैं। यह वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को bs4 वाहनों से कम नुकसान भी पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बीएस सिक्स वाहन काफी ज्यादा महंगे हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप कोई भी बीएस सिक्स वाहन खरीदना चाहते हैंतो आज हम आपको भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती bs6 बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं।

Honda CD 110 Dream BS6

यह बाइक भी कंपनी ने bs6 इंजन से अपडेट करके लॉन्च कर दी है। इंजन और पावर की बात करें तो इस बाइक में 109.5 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 7508 पीएम पर 6.47 एचपी की पावर और 5500 आरपीएम पर 9.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया है। इतना फ्यूल लेकर आप काफी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बाइक की शुरुआती कीमत ₹64505 है। ‌होंडा की बाइक्स को भारत में काफी पसंद किया जाता है ऐसे में यह बाइक भी काफी पॉपुलर है।

Hero HF Delux BS6

हीरो एचएफ डीलक्स bs6 को हाल ही में लॉन्च किया गया है यह बाइक भारत में काफी लंबे समय से पसंद की जाती रही है और अब इसे bs6 अपडेशन भी मिल चुका है जिससे लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इस बाइक में 97.2 सीसी का इंजन लगाया गया है जो 8000 आरपीएम पर 5.9 केडब्ल्यू की पावर और 6000 आरपीएम पर 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 9 पॉइंट 6 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है। अगर कीमत की बात करें तो इस बाइक को ₹46800 में खरीदा जा सकता है जो काफी कम कीमत है और शायद यह भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती बाइक्स में शामिल है।

TVS Star City Plus BS6

इस बाइक में 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 7350 आरपीएम पर 8.08 एचपी की पावर और 45 100 आरपीएम पर 8 पॉइंट 7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 10 लीटर क्षमता का पेट्रोल टैंक लगाया गया है जो लंबी दूरी तय करने के लिए बेहद जरूरी है। bs6 इंजन लगे होने की वजह से अब यह बाइक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा माइलेज देती है जिससे अब लोगों के काफी पैसे बचते हैं। अगर बात करें इस बाइक की कीमत की तो यह 62034 रुपए से शुरू होती है। खास बात यह है कि इस बाइक की मेंटेनेंस भी बेहद ही आसान होती है और हर 2 से 3 महीने पर ही इसे सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है और इसे फिट रखना बेहद ही आसान है।

TVS Radeon BS6

इंजन और पावर की बात करें तो टीवीएस रेडान में 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है जो 3550 आरपीएम पर 8 एचपी की पावर और 45 100 आरपीएम पर 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह बाइक 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है। खास टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से इस बाइक में फ्यूल की ज्यादा बचत होती है। देखने में भी यह बाइक काफी आकर्षक है ऐसे में लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ₹58992 कीमत चुकानी पड़ेगी।