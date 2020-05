Tata से लेकर Ford तक, इन कंपनियों की BS6 डीजल तारे हो सकती हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन

आप भी कोई bs6 डीजल कार ( best BS vi diesel cars ) ( bs6 diesel cars ) खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपको भारत में मिलने वाली बेस्ट डीजल कारों ( best BS vi diesel engine ) ( best diesel cars of India ) के बारे में आपको बताने जा रहे हैं

नई दिल्ली: आजकल मार्केट में पेट्रोल और डीजल दोनों ही तरह की कारों के काफी ऑप्शंस मौजूद है लेकिन डीजल कारें कहीं ज्यादा किफायती होती है और इन्हें चलाना कम खर्चीला होता है। यह कारें पावरफुल तो होती हैं साथ ही साथ आपकी जेब पर भी बोझ नहीं डालती।

अगर आप भी कोई bs6 डीजल कार ( best BS vi diesel cars ) ( bs6 diesel cars ) खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपको भारत में मिलने वाली बेस्ट डीजल कारों ( best BS vi diesel engine ) ( best diesel cars of India ) के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकती हैं। ( Best passenger cars of India ) ( best diesel cars in 2020 )

फोर्ड फिगो

यह कहा 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसकी कीमत ₹686000 है

फोर्ड एस्पायर

फोर्ड एस्पायर की कीमत ₹700049 से शुरू होती है और यह कार 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती। यह देखने में बेहद ही आकर्षक और स्पोर्टी है।

होंडा अमेज

होंडा अमेज की बात करें तो इस कार की कीमत ₹734000 है और यह 24 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज देती है।

हुंडई वरना

इस कार का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसकी कीमत ₹1066000 से शुरू होती है। हाल ही में इस कार का bs6 अवतार लांच किया गया है जो बेहद स्टाइलिश है साथ ही ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी से लैस है।

हुंडई ग्रैंड i10 निओस

इस कार का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर है और यह कार ₹675000 की शुरुआती कीमत में खरीदी जा सकती है।

फोर्ड इकोस्पोर्ट

इस कार की कीमत 854000 से शुरू होती है और यह कार तकरीबन 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

टाटा नेक्सन

इस कार की कीमत 854000 से सुरू होती है। इस कार्ड का बैलेंस 22 किलोमीटर प्रति लीटर है। यह कार स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है।

हुंडई वेन्यू

यह कार 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसकी कीमत ₹810000 से शुरू होती है। यह एक सब कॉन्पैक्ट एसयूवी है जो ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी से लैस है।

टाटा अल्टरोज

टाटा अल्टरोज की शुरुआती कीमत ₹699000 है और यह कार 25 किलोमीटर प्रति लीटर का जबरदस्त माइलेज देती है यह कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है।

हुंडई औरा

हुंडई औरों को हाल ही में लांच किया गया है यह एक सब कॉन्पैक्ट सेडान है जिसकी कीमत ₹774000 से शुरू होती है और यह कार 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

फोर्ड फ्रीस्टाइल

यह कार 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसकी शुरुआती कीमत ₹734000 है। यह कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है।