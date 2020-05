3 लाख से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं ये कारें, देती हैं जबरदस्त माइलेज

नई दिल्ली: भारत में इस समय कई बेहतरीन कार्य मौजूद हैं जो बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ जबरदस्त इंजन से भी लैस हैं इन कारों की कीमत भी काफी ज्यादा होती है जिसे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर आप सस्ते बजट की कोई छोटी फैमिली कार ( best small cars for family ) ( best hatchback cars for family ) खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं।

कई कार कंपनियां हैं जो बेहद ही सस्ती Car बनाते हैं जिन्हें खरीदना आपके बजट में फिट हो जाता है। तो ऐसी ही कुछ कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कीमत ₹300000 कम है और इसमें आपकी छोटी फैमिली आसानी से बैठ सकती है। ( Best car under 3 lakh ) ( cars under 3 lacs ) ( best mileage car below 3 lakh ) ( cars between 3 to 5 lakh ) ( best car in 3 lakh )

Renault Kwid : डिजाइन और कीमत की बात करें तो रेनो क्विड को भारत में काफी पसंद किया जाता है अगर इसे भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कार कहे तो यह गलत नहीं होगा। इस कार की कीमत 2.92 लाख से शुरू होती है। रेनो क्विड Bs6 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

Maruti Alto : मारुति सुज़ुकी ऑल्टो भारत में एक बेहद ही पॉपुलर कार है और इस साल 2019 में ही Bs6 नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट किया जा चुका है ऐसे में अब आप इसे खरीद सकते हैं। एक हैचबैक कार है जो 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। स्कॉर्पियो आप महज 2.94 लाख रुपए की कीमत में खरीद सकते हैं।

Maruti S-Presso : मारुति सुज़ुकी एस्प्रेसो को हाल ही में लांच किया गया था और यह एक माइक्रो एसयूवी है। भारत में मारुति एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.7 लाख रुपए है। यह एक बेहद हल्की कार है और यह 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

इन कारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आकार में तो छोटी होती ही है साथ ही साथ इनमें जबरदस्त पावर वाला इंजन भी दिया जाता है जो काफी ज्यादा माइलेज देता है। इस्माइल आज से आपका खर्च कम होता है और महीने भर में आपको कई बार पेट्रोल डलवाने की जगह 1 से 2 बार ही पेट्रोल भरवाना पड़ता है जिसमें आपके पैसों की बचत होती है इसके साथ ही छोटी होने की वजह से यह कार कहीं भी आसानी से पार्थ की जा सकती है इसके साथ ही ट्रैफिक जाम में भी फसने की दिक्कत कम होती है। हैचबैक कार होने की वजह से इसे चलाना भी काफी कंफर्टेबल और आसान होता है यही वजह है कि इन कारों को लोग सबसे ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं।