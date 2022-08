25km की माइलेज के साथ आती हैं ये बेस्ट सस्ती फैमिली कारें, कीमत 3.99 लाख से शुरू

Maruti Alto K10 (कीमत: 3.99 लाख से शुरू)



देश की सबसे बड़ी कर निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने हाल ही में All New Alto K10 को भारत में लॉन्च किया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होती है। नई ऑल्टो K10 में इस बार All New K-Series वाला 1.0L Dual Jet, Dual VVT पेट्रोल इंजन लगा है जोकि 67bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। नई Alto K10 की माइलेज की अगर बात की जाए तो इसका मैन्युअल वर्जन 24.39kmpl की माइलेज देने का दावा करता है जबकि इसका ऑटोमैटिक वर्जन के आंकड़े 24.90kmpl (AGS) की माइलेज का दावा करता है। माइलेज के लिहाज से यह एक शानदार कार साबित हो सकती है। कार में एयरबैग्स, ABS के साथ EBD जैसे फीचर दिए गए हैं। कार एपल कार प्ले और एंड्राइड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 7.0-इंच का टचस्‍क्रीन सिस्टम दिया है।