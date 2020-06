Driving Tips : महज एक हफ्ते में सीख जाएंगे परफेक्ट ड्राइविंग, बस फॉलो करें 4 सिंपल स्टेप्स

ड्राइविंग के कुछ नियम है जिनका पालन करने पर आप एक हफ्ता या इससे भी कम समय में ड्राइविंग सीख जाएंगे। ( New driving learners ) ( how to drive a car ) अगर आप लॉक डाउन के बाद ड्राइविंग सीखने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए हम यह खबर लेकर आए हैं जिसे ड्राइविंग सीखने से पहले आपको पढ़ना बेहद जरूरी है।

नई दिल्ली: ड्राइविंग किसी मुश्किल काम से कम नहीं है लेकिन अगर सही तरीके से ड्राइविंग सीखी जाए तो महज एक हफ्ते से भी कम समय में आप ड्राइविंग सीख जाएंगे। ( Learn driving faster ) ( improve driving skills ) ( driving tips for beginners ) दरअसल ड्राइविंग के कुछ नियम है जिनका पालन करने पर आप एक हफ्ता या इससे भी कम समय में ड्राइविंग सीख जाएंगे। ( New driving learners ) ( how to drive a car ) अगर आप लॉक डाउन के बाद ड्राइविंग सीखने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए हम यह खबर लेकर आए हैं जिसे ड्राइविंग सीखने से पहले आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर इस खबर में दिए गए तरीकों का पालन करते हैं तो ड्राइविंग आपके लिए बेहद आसान बन जाएगी और आपको एक हफ्ता या इससे भी कम समय लगेगा।

हर पार्ट के बारे में रखे जानकारी

सबसे पहले कार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कार किस कंपनी, मॉडल और वेरिएंट की है। कार चलाने से पहले गियरबॉक्स, क्लच और ब्रेक को ठीक से जांच लें।

हल्की की स्पीड से करें शुरू

कार चलाना सीखते वक्त कार की स्पीड हल्की रखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना कम स्पीड में कार को चलाएंगे उसको उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। स्पीड कम रहेगी तो आपका नियंत्रण रहेगा और आप गियर आसानी से चेंज कर पाएंगे।

सीटिंग पोजिशन का रखें ध्यान

कार में बैठते वक्त अपनी सीटिंग पोजिशन को ठीक कर लें, क्योंकि जब तक आप कार में आराम से बैठ नहीं पाएंगे तब तक आप ठीक से ड्राइविंग भी नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि सीटिंग पोजिशन ठीक न हो पाने की वजह से कंधे, कमर, घुटने और पैरों में दर्द होने लगता है जो कि आपको ड्राइविंग के दौरान परेशान कर सकता है।

फोकस होकर चलाए कार

शुरुआत में ध्यान को इधर-उधर न भटकाएं और कार को ठीक से देखते हुए ही ड्राइविंग करें, कार चलाने के लिए सिर्फ आगे ही नहीं देखा जाता है बल्कि रियर व्यू मिरर और साइड मिरर को भी देखा जाता है उसके बाद कार पर हर तरह से नियंत्रण होता है। अगर आप सभी नियमों का पालन करेंगे तो आप आसानी से एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे।

बेवजह हांकिंग से बचें

कार चलाते वक्त बिना किसी बात हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ सामने वाले लोगों को अलर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कार चलाते वक्त मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है।