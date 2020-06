Best Low Budget Cars : कम कीमत ही नहीं, अच्छा माइलेज भी हैं इन कारों की खासियत

खास बात यह है कि इन कारों को खरीदने के लिए आपको कम रकम खर्च करनी पड़ती है ( best low budget cars ) ( best cars under 3 lakhs ) और इनकी भी काफी कम होती है ऐसे में हर कोई इन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकता है।

नई दिल्ली: भारत में आजकल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग ऐसी कार्य नहीं खरीदते हैं जो कम माइलेज देती हैं। लोगों का फोकस आजकल लो बजट हैचबैक कार खरीदने पर होता है जो अच्छा माइलेज तो देती ही है साथ ही इन्हें मेंटेन करना भी आसान होता है। खास बात यह है कि इन कारों को खरीदने के लिए आपको कम रकम खर्च करनी पड़ती है और इनकी भी काफी कम होती है ऐसे में हर कोई इन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकता है। खास बात यह है कि छोटी होने के बावजूद इन कारों में 4 से 5 लोगों के बैठने लायक जगह होती है। तो चलिए आज हम आपको भारत में मिलने वाली ऐसे ही कुछ कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अच्छा माइलेज देती है।

Renault Kwid : डिजाइन और कीमत की बात करें तो रेनो क्विड को भारत में काफी पसंद किया जाता है अगर इसे भारत की सबसे सस्ती हैचबैक कार कहे तो यह गलत नहीं होगा। इस कार की कीमत 2.92 लाख से शुरू होती है। रेनो क्विड Bs6 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

Hyundai Santro : हुंडई सैंटरो भारत की एक नामी किफायती कार है जिसे हाल ही में दोबारा से लांच किया गया है। अगर आप हुंडई सैंटरो Bs6 खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी कीमत 4.57 लाख से शुरू होती है और यह कार 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

Maruti Alto : मारुति सुज़ुकी ऑल्टो भारत में एक बेहद ही पॉपुलर कार है और इस साल 2019 में ही Bs6 नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट किया जा चुका है ऐसे में अब आप इसे खरीद सकते हैं। एक हैचबैक कार है जो 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। स्कॉर्पियो आप महज 2.94 लाख रुपए की कीमत में खरीद सकते हैं।

Maruti S-Presso : मारुति सुज़ुकी एस्प्रेसो को हाल ही में लांच किया गया था और यह एक माइक्रो एसयूवी है। भारत में मारुति एस-प्रेसो की शुरुआती कीमत 3.7 लाख रुपए है। यह एक बेहद हल्की कार है और यह 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।