Best Resale Value Cars: ये हैं भारत की 5 पॉपुलर कारें जिन्हें बेचने पे मिलते हैं ऊंचे दाम

नई दिल्ली: भारत में आजकल ज्यादातर लोग अपनी कारों से कुछ ही सालों में उब जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मार्केट में आए दिन नई गाड़ियां लांच होती रहती है। इन गाड़ियों में बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से लोग अपनी पुरानी कारें बेच कर इन्हें खरीदना चाहते हैं। हालांकि कई बार जब लोग अपनी पुरानी कारें बेचने जाते हैं तो उन्हें मुंह मांगी कीमत नहीं मिलती है। ( Best resale value ) ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में कुछ ही Cars ऐसी हैं जिन पर बेहतरीन रीसेल वैल्यू मिलती है। ( Best resale value cars ) ऐसे में आज हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। ( Best resale value cars in India ) ( popular cars which gets best resale value ) ऐसे में इन कारों को बेचना फायदे का सौदा साबित होता है।

इन कारों की खासियत यह है कि यह लो मेंटेनेंस होती हैं साथ ही साथ इनमें बेहतरीन फीचर्स भी मिलते हैं। इन्हें आप चाहे 2 साल बाद बेचे चाहे 4 साल बाद बेचे आपको इनकी अच्छी कीमत ही मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी यही कार है।

हुंडई क्रेटा

हुंडई क्रेटा काफी समय से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। यह सब कॉन्पैक्ट एसयूवी है जो भारत में काफी पसंद की जाती है। यहां तक कि कई एडवेंचर के शौकीन भी इस कार को पसंद करते हैं। इस कार में ना सिर्फ 5 लोगों के बैठने लायक जगह बल्कि इसमें काफी ज्यादा लगेज स्पेस भी मिलता है। ऐसे में यह किसी छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट कार है। इन सारी खूबियों की बदौलत ही यह कार बेस्ट रीसेल वैल्यू कारों में शामिल है। इस कार की कीमत ₹929000 से शुरू होती है। ( Hyundai resale value )

मारुति अल्टो

मारुति ऑल्टो एक ऐसी कार है जो दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है और आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। यह एक हैचबैक कार है जो छोटी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इस कार की कीमत तकरीबन ₹300000 से शुरू होती है हालांकि अगर आपके पास पहले से यह कार है और दो-तीन साल चला कर आप इसे बेचना चाहते हैं तब भी आपको इसके अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं क्योंकि यह एक लो मेंटिनेस कार है। ( Maruti Suzuki resale value ) ( hi resale value cars )

मारुति स्विफ्ट

मारुति स्विफ्ट को अगर स्टाइलिश हैचबैक कार कहे तो यह गलत नहीं होगा। मारुति स्विफ्ट पहली ऐसी कार है जो स्पोर्टी डिजाइन के साथ साथ बेहतरीन फीचर से लैस है और अच्छा खासा माइलेज भी देती है। भारत में मारुति स्विफ्ट को काफी पसंद किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस कार को मेंटेन रखना काफी सस्ता पड़ता है और इसमें पावरफुल इंजन भी दिया जाता है। इन्हीं कारणों के चलते मारुति स्विफ्ट बेस्ट रीसेल वैल्यू कारों में शामिल है।

मारुति सुजुकी वैगन आर

मारुति सुजुकी वैगनआर 5 सीटर हैचबैक कार है जिसमें आपकी छोटी फैमिली आसानी से समझ आती है। ठीक-ठाक माइलेज होने की वजह से भारत में इस कार को काफी पसंद किया जाता है। अगर आप अपनी पुरानी वैगनआर को बेचते हैं तो मार्केट में आपको इसके अच्छे दाम मिल जाते हैं।

हुंडई वरना

अभी हाल ही में हुंडई मोटर्स ने अपनी अपडेटेड bs6 इंजन वाली हुंडई वरना को मार्केट में लॉन्च किया। यह एक पॉपुलर सेडान कार है जो कम कीमत में खरीदी जा सकती है और इसमें ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। अगर आप दो-तीन साल चलाने के बाद इस कार को मार्केट में भेजते हैं तो आपको इसकी अच्छी-खासी कीमत मिल जाएगी।