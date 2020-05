भारत में जल्द लॉन्च होने जा रही हैं ये दो पावरफुल बाइक्स

नई दिल्ली: आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियां बाइक्स के इंजन में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। दरअसल फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से वाहनों का माइलेज कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जिन बाइक्स के इंजन में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह किसी अन्य बाइक की तुलना में कहीं ज्यादा माइलेज देती है और इसकी परफॉर्मेंस भी किसी अन्य बाइक से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। तो चलिए हम आपको आज ऐसी ही दो बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अब फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी ( most affordable fuel injected motorcycles in India ) के साथ भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। ( Best upcoming bikes in India ) ( upcoming hero bikes in India ) ( fuel enjected bikes in India )

यामाहा एफजेड 25 bs6

यामहा जल्दी भारत में अपनी एफजेड 25 को bs6 इंजन के साथ लॉन्च करने वाला है। खास बात यह है कि इस इंजन से अब बाइक का माइलेज पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि नई टेक्नोलॉजी और नया इंजन लगने के बाद इस बाइक की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस बाइक में बी एस सिक्स 249 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगाया गया है जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। यह इंजन 20.8 पीएस की पावर और 20.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में डुअल पावर ब्रेक और dual-channel एबीएस सेफ्टी के लिए दिया जाएगा।

हीरो एक्सट्रीम 160 आर

भारत में इस साल हीरो मोटोकॉर्प अपनी एक्सट्रीम 160 आर को लांच करने जा रहा है। इस बाइक में 160cc का bs6 इंजन लगाया जाएगा जो 15 एचपी की मैक्सिमम पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन फाइव स्पीड गियर बॉक्स से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक जीरो से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 4.7 सेकेंड में पकड़ लेती है। आपको बता दें कि हीरो की इस बाइक को काफी पसंद किया जाता है और यह स्पोर्ट्स बाइक है जिसका लुक काफी आकर्षक है।