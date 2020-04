Pay As You Drive : अब किलोमीटर के हिसाब से करना होगा वाहन के इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान

वाहन प्रीमियम का भुगतान पूरी तरह से वाहन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा ( used based motor insurance ) इसके लिए आपको एक किलोमीटर पीरियड चुनना पड़ेगा। इसी किलोमीटर पेट के हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

नई दिल्ली: देश की दिग्गज कार इंश्योरेंस कंपनी भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ( Bharti axa pay as you drive ) ( Bharti axa car insurance ) ने बीते बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने policybazaar.com के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहत अब वाहन मालिकों को इस्तेमाल के हिसाब से वाहन इंश्योरेंस का प्रीमियम ( Bharti axa kilometre based insurance ) ( Bharti axa Auto insurance ) भरना पड़ेगा।

जी हां इंश्योरेंस कंपनी ने एक खास स्कीम शुरू की है जिसका नाम pay as you drive है। इस स्कीम के मुताबिक आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में सिर्फ उतना ही भुगतान करना पड़ेगा जितना किलोमीटर आप सफर करते हैं। वाहन प्रीमियम का भुगतान पूरी तरह से वाहन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा ( used based motor insurance ) इसके लिए आपको एक किलोमीटर पीरियड चुनना पड़ेगा। इसी किलोमीटर पेट के हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

आपको किलोमीटर पी रहे चुनने के लिए 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर क्यों ऑप्शन मिलेंगे और वाहन मालिकों को इन्हीं ऑप्शंस में से एक को चुनना होगा और फिर उसी के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ेगा।

इस नई स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को सबसे पहले किलोमीटर पीरियड चुनना होगा और इसके बाद उनसे केवाईसी डिटेल मांगी जाएगी। केवाईसी डीटेल्स देने के बाद कस्टमर को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा इस तरह आप अपनी पसंद का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।