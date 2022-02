बिहार के शख्स ने Tata Nano को मॉडिफाई कर बनाया 'हेलिकॉप्टर'! शादियों में बनेगी दूल्हे की सवारी

Tata Nano Modified to Helicopter: बताया जा रहा है कि टाटा नैनो को मॉडिफाई करने में तकरीबन 2 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस मॉडिफिकेशन में कार की बॉडी को हेलिकॉप्टर का रूप दिया गया है। इस कार को शादियों में दूल्हे की सवारी के तौर पर किराए पर दिए जाने की योजना है।

Tata Nano Turns in to Helicopter by Bihar Man