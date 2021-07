बाइक-कार का माइलेज बढ़ाने का धांसू जुगाड़, पिकअप-ड्राइविंग को भी कर देगा बेमिसाल

नई दिल्ली। क्या आप भी पेट्रोल के आसमान छूते दामों के बीच अपने वाहन के कम माइलेज से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हां में है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से हैदराबाद के एक तकनीशियन ने वाहनों के लिए एक इनोवेटिव माइलेज बूस्टर विकसित किया है जो ईंधन बचाने में मदद करता है।

5M माइलेज बूस्ट के डेवलपर और चीफ टेक्नोलॉजिस्ट डेविड एशकोल काफी समय से इनोवेशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। कार्बन फुटप्रिंट को प्रभावी ढंग से कम करने वाले इनोवेशन में अपने हिस्से का योगदान करने के इरादे से उन्होंने 5M माइलेज बूस्ट विकसित किया है। दावा है कि इस तकनीकी के चलते वाहनों के माइलेज में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है और एक्सीलरेशन और पिकअप में 20 फीसदी तक की।

इसके नाम में लिखे '5M' इस माइलेज बूस्टर के पांच लाभों के लिए है। एशकोल के मुताबिक, यह बूस्टर प्रति लीटर ईंधन में अधिक माइलेज, वाहनों के लिए ज्यादा पिकअप, ड्राइविंग में अधिक सुगमता, अधिक टॉर्क और थ्रस्ट देने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रूप से ज्यादा प्रदूषण नियंत्रण में मदद करता है।

Hi friends, are you trying to improve performance in your car or motorbike, are you planning for an engine remap? before you do that, take a look at the video below, engine remaps are expensive, 5m engine boost is an affordable solution for your needs. thank you. Im David Eshkol pic.twitter.com/9Uo7AmNgAU