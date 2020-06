BS6 Vehicle Green Sticker : वाहनों पर लगाना पड़ेगा हरे रंग का स्टिकर, 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम

नई दिल्ली: पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से नए bs6 ( BS 6 vehicles ) नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों का मकसद भारत में अब कम उत्सर्जन वाले bs6 वाहन तैयार करना है। अब भारत में आप जहां पर भी वाहन खरीदेंगे आपको bs6 इंजन से लैस वाहन ही मिलेंगे क्योंकि बीएस-4 मानक वाले वाहनों का निर्माण अब भारत में बंद हो चुका है। कार कंपनियों से लेकर बाइक कंपनियां अब सिर्फ bs6 मानक वाले वाहन ही तैयार कर रही हैं। ‌ऐसे में अब एक नया नियम सरकार की तरफ से आया है जो 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा जिसमें अब वाहनों पर हरे रंग का स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। ( Green sticker strip )

दरअसल हरे रंग का 1 सेंटीमीटर आकार वाला यह स्टिकर bs6 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों पर लगाया जाएगा। ( High security registration plates ) ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे इन वाहनों को आसानी से पहचाना जा सके। खास बात यह है कि ऐसे वाहनों पर हरा स्टीकर लगाना अनिवार्य है और यह नियम 1 अक्टूबर से भारत भर में लागू कर दिया जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ( ministry of road transport and highways ) ( vehicle rules in lockdown ) ( traffic rules in lockdown ) की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि bs6 उत्सर्जन मान को वाले वाहन के ऊपर रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर की हरी पट्टी लगानी होगी। यह हरी पट्टी बी एस सिक्स वाहनों को अलग करेगी।

आपको बता दें कि मोटर वाहन आदेश दो हजार अट्ठारह के संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले सरकार 1 अप्रैल 2019 से सभी मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाना अनिवार्य कर चुकी है जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

आपको बता दें कि वाहनों की पहचान अलग रखने के लिए यह नियम लागू किए गए हैं। आपको बता दें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को थर्ड नंबर प्लेट भी कहते हैं जिसे वाहन निर्माता हर कार के विंडशील्ड में लगाते हैं।

आपको बताते हैं कि आप भी भी भारत की सड़कों पर लाखों की संख्या में bs4 वाहन दौड़ रहे हैं इन वाहनों को bs6 वाहनों से अलग करने के लिए अब नए बीएस सिक्स वाहनों के ऊपर हरे रंग की स्टीकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे bs6 वाहनों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। आपको बता दें bs6 वाहन bs4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और ज्यादा माइलेज भी देते हैं। ‌इन वाहनों को लाने का मकसद पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना है। अब भारत में जितने भी वाहनों की बिक्री हो रही है वह सभी bs4 मानकों वाले वाहन हैं।