महिंद्रा ने निकाली जबर्दस्त स्कीम, गाड़ी ले जाएं और EMI तीन महीने बाद

नई दिल्ली। कोरोना काल में जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, ऑटोमोबाइल उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। ओन नाओ-पे लेटर (Own Now-Pay Later) स्कीम के तहत कंपनी अपने संभावित ग्राहकों को बिना कुछ दिए गाड़ी खरीदने का मौका दे रही है और इसके तहत ईएमआई तीन माह बाद यानी 90 दिनों बाद शुरू होंगी।

लॉकडाउन और तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहे ऑटो उद्योग में घरेलू वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बुधवार को अपने यात्री वाहनों की ओर संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई ऑफर्स की घोषणा की।

इस संबंध में महिंद्रा ने बताया कि कंपनी ऐसी योजनाएं लेकर आई है, जिनमें से प्रत्येक का मकसद ग्राहकों को वित्तीय लचीलापन यानी भुगतान में आसानी प्रदान करना और कॉन्टैक्ट-लेस स्वामित्व के अनुभव को बढ़ाना है।

कार निर्माता के अनुसार, इस योजना के पीछे का विचार महिंद्रा वाहनों को अधिक किफायती बनाना और समग्र स्वामित्व अनुभव में सुधार करना है।

इन योजनाओं में प्रमुख स्कीम 'Own Now and Pay after 90 Days' है जो कंपनी के सभी वाहनों के लिए जारी की गई है। इस योजना के तहत, ग्राहक किसी भी महिंद्रा वाहन का विकल्प चुन सकते हैं और 90 दिनों के बाद ईएमआई का भुगतान शुरू कर सकते हैं। यह कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ग्राहकों के लिए भी मान्य है।

महिंद्रा ने आगे दावा किया है कि ईएमआई पर कैशबैक और आकर्षक ब्याज दरों जैसे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। संभावित ग्राहक कंपनी की उन डीलरशिप तक जा सकते हैं जो खुले हुए हैं, या कंपनी के 'ओन ऑनलाइन' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

लगभग हर दूसरी कार निर्माता कंपनी की तरह, मई एक ऐसा महीना था जिसे महिंद्रा जल्द भूलना चाहेगी। कंपनी ने घरेलू बाजार में मई के महीने में 8,004 यूनिट्स की बिक्री की, जो अप्रैल में बिकीं 18,285 यूनिट्स से 56 फीसदी कम है।

हालांकि भविष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के विजय नाकरा ने कहा, "हम अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत विकास गति देख रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा अवधि के बावजूद थार की मजबूत बुकिंग हो रही है। XUV300 को जबरदस्त सफलता मिली है और इसकी मजबूत मांग बनी हुई है।"

बता दें कि कंपनी ने पहले ही नई थार के पांच दरवाजों वाले वेरिएंट के लॉन्च की पुष्टि कर दी है, जिसे पिछले साल पहली बार लॉन्च किया गया था। थार कंपनी के लिए वास्तव में एक शानदार सफलता दिलाने वाला उत्पाद रही है और पांच दरवाजों वाले वर्जन से इसकी बिक्री की गति और तेज होने की उम्मीद है।