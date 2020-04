Mahindra Scorpio खरीदें Alto से भी कम कीमत में, जल्दी करें कुछ दिनों का है मौक़ा

नई दिल्ली: भारत में एसयूवी कारों का जबरदस्त क्रेज है यह घर है आकार में कहीं ज्यादा बड़ी और बेहद ही पावरफुल होती है जिसकी वजह से लोग ने काफी पसंद। इन कारों की कीमत आम कारों के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती। लोग कीमत की वजह से ही एसयूवी कारें खरीदने से बचते हैं।

अगर आप भी एस यू वी कार खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन कीमत की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आज हम आपको सस्ती कार के दाम में स्कॉर्पियो जैसी महंगी एसयूवी खरीदने की तरकीब बताने जा रहे हैं। अगर आपको सेकेंड हैंड कार खरीदने में कोई एतराज नहीं है तो आप अल्टो की कीमत में महिंद्रा स्कार्पियो खरीद सकते हैं‌।

दरअसल कारदेखो ( Car Dekho ) की वेबसाइट पर महिंद्रा स्कार्पियो का सेकंड हैंड मॉडल ( 2nd hand Scorpio ) ( second hand Scorpio ) ( less driven Scorpio ) ( mint condition Scorpio ) अवेलेबल है। यह साल 2010 का मॉडल है। यह मॉडल अब तक तकरीबन 80000 किलोमीटर का सफर कर चुका है। यह महिंद्रा स्कार्पियो का साल 2010 एस एल ई मॉडल है। वेबसाइट पर एस एसयूवी की कीमत ₹308000 मांगी जा रही है जो मारुति सुजुकी अल्टो की कीमत जितनी या उससे भी कम है क्योंकि मारुति सुजुकी ऑल्टो के टॉप मॉडल की कीमत 300000 से भी ज्यादा है। ( Buy second hand Scorpio )