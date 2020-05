Hero Karizma खरीदें महज 22 हजार में, कुछ दिनों का है मौक़ा

बाइक देखो वेबसाइट ( bikeDekho portal ) ( second hand Hero Karizma ) पर सेकंड हैंड हीरो करिज्मा बाइक अवेलेबल ( buy bike at bike dekho ) है

नई दिल्ली: अगर आप स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं और कीमत की वजह से हर बार मात खा जाते हैं तो आज हम आपको Hero Karizma के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत तो तकरीबन ₹100000 के आसपास है पर आप इसे महज ₹22000 में खरीद सकते हैं।

आप कोई मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा सच में है क्योंकि हम आपको सेकंड हैंड बाइक के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल बाइक देखो वेबसाइट ( bikeDekho portal ) ( bike dekho second hand bikes ) ( second hand Hero Karizma ) पर सेकंड हैंड हीरो करिज्मा बाइक अवेलेबल ( second hand Hero Karizma ) ( buy bike at bike dekho ) है जिसकी कीमत भी बेहद ही का महत्व चलिए जानते हैं क्या इसकी खासियत।

दरअसल वेबसाइट पर स्पाइक का साल 2006 मॉडल अवेलेबल है। यह हीरो करिज्मा आर वेरिएंट है जो अब तक18566 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और वेबसाइट पर इस बाइक के लिए 22 हजार की कीमत मांगी जा रही है।

खास बात यह है कि पुरानी होने के बावजूद यह बाइक काफी मेंटेन है और इसकी कंडीशन काफी अच्छी है कि इसे चलाने के बाद आपको इसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगेगा।