बाइक की कीमत में खरीदें सेकेंड हैंड Tata Safari, बस कुछ दिनों का है मौक़ा

इस प्लेटफार्म पर मौजूद टाटा सफारी ( less driven Tata Safari ) ( used Tata Safari ) साल 2008 का मॉडल है।

नई दिल्ली: एक समय था जब भारत में एसयूवी कार खरीदना काफी महंगा हुआ करता था। उस समय सड़कों पर टाटा मोटर्स की टाटा सफारी काफी पॉपुलर एसयूवी हुआ करती थी जिसे आम आदमी से लेकर राजनेता भी खूब पसंद किया करते थे। यहां तक कि अब भी कई राजनेताओं के पास टाटा सफारी मौजूद है। इंडियन आर्मी तक टाटा सफारी का इस्तेमाल करती है।

आपको बता दें कि टाटा सफारी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है इसके बावजूद भी आप चाहें तो इस महंगी एसयूवी को बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। दरअसल कारदेखो वेब पोर्टल ( CarDekho car portal ) पर आप इस एसयूवी को खरीद सकते हैं। यह सेकंड हैंड कारें बेचने का प्लेटफार्म में है जहां पर आपको आसानी से सस्ती यूज्ड कार ए मिल जाती है तो चलिए जानते हैं टाटा सफारी को इस प्लेटफार्म पर कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है।

टाटा सफारी ( second hand Tata Safari. )

इस प्लेटफार्म पर मौजूद टाटा सफारी ( less driven Tata Safari ) ( CarDekho ) ( Tata Safari 2nd hand ) ( used Tata Safari ) साल 2008 का मॉडल है। टाटा सफारी का यह मॉडल अब तक 80000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। इस एसयूवी में डीजल इंजन लगा हुआ है और वेबसाइट पर इस एसयूवी को 1.2 लाख रुपए ( second hand cars under 1 lakh ) में खरीदा जा सकता है जो किसी स्पोर्ट्स बाइक से भी कम कीमत है। खास बात यह है कि यह एसयूवी बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है जो ग्राहक को काफी पसंद आएगी।