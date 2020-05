Maruti Swift, WagonR जैसी कारें मिल रही आधे से भी कम कीमत में, जाने इन्हें खरीदना सही रहेगा या नहीं

मारुति ने अपना सेकंड हैंड प्लेटफार्म शुरू किया है जिसका नाम है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ( true value deals 2020 ) ( true value ) ( truevalue ) । यहां पर कंपनी की एक से बढ़कर एक कार्य आधी से भी कम कीमत में मिलती हैं।

नई दिल्ली: भारत में नई कारों को तो काफी बिक्री मिलती ही है साथ ही साथ पुरानी कारों का मार्केट भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। हाथ से कुछ साल पहले तक पुराने कारों की लंबी चौड़ी मार्केट लगा करती थी। लेकिन समय के साथ-साथ सेकेंड हैंड कार प्लेटफॉर्म अब ऑनलाइन हो चुका है।

अगर मारुति सुजुकी की बात की जाए तो देश में इस कार कंपनी को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इस कंपनी की कारें काफी किफायती होती है साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है। ऐसे में अगर आप मारुति सुजुकी की सेकंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं तो मारुति ने अपना सेकंड हैंड प्लेटफार्म शुरू किया है जिसका नाम है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ( true value deals 2020 ) ( true value ) ( truevalue ) । यहां पर कंपनी की एक से बढ़कर एक कार्य आधी से भी कम कीमत में मिलती हैं। इन कारों को आप ऑनलाइन पसंद कर सकते हैं उसके बाद सीधे डीलर से ही से परचेस कर सकते। इन कारों पर आपको डिस्काउंट के साथ-साथ ईएमआई ऑप्शन भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस प्लेटफार्म ( second hand car market ) पर कौन-कौन सी कारें अवेलेबल है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट ( buy used Maruti Swift )

मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पर मारुति स्विफ्ट का साल 2011 मॉडल ( second hand Maruti Swift ) अवेलेबल है जो अब तक तकरीबन 79409 किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। आपको बता दें कि इस कार के लिए कंपनी ₹255000 की कीमत मांग रही है तो ऐसे में अगर आप सस्ती स्विफ्ट खरीदना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। स्विफ्ट कार की असल कीमत तकरीबन 500000 से लेकर 800000 के बीच जाती है।

मारुति वैगनआर ( buy used Maruti Wagon R )

मारुति वैगनआर एक पॉपुलर फैमिली हैचबैक कार है जिसमें आपकी छोटी फैमिली आसानी से समा जाती है। अगर आप मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू से इस कार को खरीदना चाहते हैं तो यहां पर इस कार ( second hand Maruti Wagon R ) का साल 2010 मॉडल अवेलेबल है। यह मॉडल अब तक तकरीबन 64026 किलोमीटर चल चुका है। इस कार को खरीदने के लिए आपको ₹135000 की रकम चुकानी पड़ेगी जो कि इस कार की असल कीमत से काफी कम है।

इन कारों को खरीदना फायदे का सौदा है या नुकसान का

अगर आप इन कारों को खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले हमारी यह खबर पढ़ लीजिए दरअसल यह कह रहे काफी पुरानी है जैसा कि आपने देखा है जहां एक कार साल 2011 का मॉडल ने तो वही दूसरा साल 2010 का मॉडल है और इन दोनों ही कारों को अब से तकरीबन 9 से 10 साल का समय बीत चुका है। इतने समय में अच्छी-अच्छी कारों की हालत खराब हो जाती है और अगर आपने कार खरीदते हैं तो आए दिन इन में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। जो भी सेकंड हैंड कार खरीदना है वह 2 से 3 साल तक चली होती है। इतना चलने के बाद कार में ज्यादा डैमेज नहीं होता है लेकिन जो कार 9 से 10 साल पुरानी होती है उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है ऐसी कार को नहीं खरीदने में ही आपकी भलाई है नहीं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे साथ ही साथ आपको इस कार के मेंटेनेंस में काफी खर्चा और करना पड़ेगा।