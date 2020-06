WagonR मिल रही महज 75000 में, लेकिन खरीदना सही रहेगा या नहीं यहां पर जानें

नई दिल्ली: भारत में ऐसी कारों की भरमार हैं जिनमें आपकी पूरी फैमिली बैठ सकती है और फिर भी यह कारे आकार में छोटी होती हैं जिससे इन्हें ट्रैफिक में चलाना काफी आसान होता है साथ ही आप ही ने छोटी से छोटी जगह में पार्क भी कर सकते हैं। मारुति सुजुकी ऐसी कई कार बनाती है जो कीमत में काफी किफायती हैं और इनमें आपकी छोटी फैमिली आसानी से बैठ सकती हैं। इन्हीं कारों में से एक है मारुति सुजुकी वैगनआर ( Maruti Suzuki Wagon R ) जो एक हैचबैक कार है।

आपको बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनआर की कीमत तो वैसे ₹500000 के ऊपर जाती है लेकिन आप चाहें तो इसे इसकी आधी से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आप इस कार को बाइक की कीमत में खरीद सकते हैं।

दरअसल हम सेकंड हैंड वैगन आर की बात कर रहे हैं जो काफी कम कीमत में अवेलेबल। दरअसल इस कार को मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू ( Wagon R deal at true value ) ( second hand Wagon R ) ( second hand maruti wagon r ) से खरीदा जा सकता है जो कंपनी का सेकंड हैंड कार प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पर मारुति सुजुकी वैगनआर भी अवेलेबल है। लकार सालों से भारतीयों की पहली पसंद बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस प्लेटफार्म पर किस कीमत में वैगन आर अवेलेबल है।

दरअसल मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पर जो वैगन आर अवेलेबल ( used Wagon R deals 2020 ) है वह साल 2005 का मॉडल है। आपको बता दें कि यह कार पेट्रोल मॉडल की है और अब तक 99139 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस कार में 5 लोगों के बैठने लायक स्पेस होता है इसके साथ ही आपको इसमें स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। वेबसाइट पर इस कार की कीमत महज ₹75000 दिखाई जा रही है ऐसे में यह कीमत किसी बाइक से भी कम हुई।

खरीदना सही रहेगा या नहीं

सही बताए तो 10 साल पुरानी कारों में भी काफी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं लेकिन यह कार तो उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। आपको बता दें कि यह साल 2005 मॉडल की कार है ऐसे में यह तकरीबन 15 साल पुरानी है। इतनी पुरानी कार में आए दिन कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। ऐसे में अगर आप इस कार को खरीदते हैं तो यह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। यह कामना सिर्फ ज्यादा पेट्रोल खाएगी बल्कि इसमें हर रोज कोई खराबी भी निकलेगी जिसमें आपका हजारों रुपए खर्च आएगा।