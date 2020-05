Sanitizers की वजह से कार में लग सकती है आग, सावधानी से करें इस्तेमाल

ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोनावायरस महामारी से जूझ रही है, हर कोई वायरस को दूर रखने के लिए बेहद एहतियात बरत रहा है । वायरस से लड़ने के लिए प्रमुख हथियारों में से एक सैनिटाइजर्स है । वाहन मालिकों ने अब इस्तेमाल के लिए अपनी कारों में सैनिटाइजर्स रखना ( car sanitizers ) ( car safety tips ) ( sanitization in car ) शुरू कर दिया है। देश के कई हिस्सों में गर्मियों का तापमान ( car under sunlight ) ( cars in summer temperature ) ( leaving sanitizers in hot car ) ( car tips in summer ) बढ़ने के साथ ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या धूप में बची कारों से सैनिटाइजर फट सकता है ।



हाल ही में अमेरिका के विस्कॉंसिन में अग्निशमन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर एक हॉट कार के अंदर सैनिटाइजर छोड़ने के संभावित खतरे को समझाया । प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर एक वाहन के क्षतिग्रस्त इंटीरियर की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि कार में छोड़ी गई सैनिटाइजर की एक बोतल विस्फोट और नुकसान का कारण बनी ।



पोस्ट पढ़े, "यह प्रकृति है, सबसे हाथ सैनिटाइजर शराब आधारित है और इसलिए ज्वलनशील । गर्म मौसम के दौरान अपनी कार में रखते हुए यह बोतल के माध्यम से प्रकाश के आवर्धन के कारण सूरज को उजागर, और विशेष रूप से खुली लौ के बगल में जा रहा है, जबकि वाहनों या grilling में धूंरपान आपदा के लिए नेतृत्व कर सकते हैं । कृपया संभावनाओं का सम्मान करें और आग सुरक्षित रहें ।



बाद में पद हटाकर स्पष्टीकरण जारी किया गया। लेकिन यह वाहन मालिकों सोच छोड़ दिया क्या अगर यह सच है । आमतौर पर भारत में बिकने वाले हैंड सैनिटाइजर्स में 40 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है। कुछ ब्रांड्स में 70 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है। जब इस तरह के पदार्थ गर्मी के संपर्क में है।



विस्फोट और महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकता है, यहां तक कि नीचे पूरी कार जला ।

वहां पहले उदाहरण है जब शरीर स्प्रे, रासायनिक कार की सफाई तरल पदार्थ की तरह छोटे आइटम कारों के अंदर विस्फोट किया है ।



70 प्रतिशत अल्कोहल काफी ज्वलनशील है और इसे संभाला जाना चाहिए और देखभाल के साथ संग्रहीत किया जाना चाहिए। यदि सीधे सूरज की रोशनी या गर्मी के संपर्क में यह वाष्प जारी करने के लिए शुरू होता है और कंटेनर के अंदर दबाव का निर्माण शुरू करते हैं । इससे विस्फोट और नुकसान हो सकता है। हालांकि, यह अभी भी लौ या चिंगारी के साथ संपर्क में आने के लिए यह प्रज्वलित करने के लिए की जरूरत है ।



हालांकि यह सही कारण है कि अमेरिकी अग्निशमन एजेंसी द्वारा दिखाया गया वाहन सैनिटाइजर द्वारा जला दिया गया पता लगाने के लिए मुश्किल है, यह सबक सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी कार के अंदर इस तरह के ज्वलनशील आइटम छोड़ने से किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है ।



हालांकि संकट के इस समय में आपके साथ सैनिटाइजर की बोतल ले जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सतर्क रहने से आपकी कार को किसी भी नुकसान से बचाया जा सकता है।