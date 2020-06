Car Care Tips in Summers: AC के बगैर भी ठंडी रहेगी आपकी कार, जानें कैसे

अगर कार को ठंडा ( car cooling ) ( car cooling in summers ) ( Car care in summer ) ना रखा जाए तो इसमें बैठना भी आसान नहीं होता है। सिर्फ ऐसी ही नहीं बल्कि कई अन्य चीजों पर भी अगर ध्यान ना दिया जाए तो कार बुरी तरह से गर्म हो जाती है

नई दिल्ली: हर साल गर्मियों का मौसम एक चुनौती की तरह सामने आता है। गर्मियों का मौसम कार चालकों के ऊपर काफी भारी पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मियों के मौसम में कार को काफी नुकसान होता है। अगर कार को ठंडा ( car cooling ) ( car cooling in summers ) ( Car care in summer ) ना रखा जाए तो इसमें बैठना भी आसान नहीं होता है। सिर्फ ऐसी ही नहीं बल्कि कई अन्य चीजों पर भी अगर ध्यान ना दिया जाए तो कार बुरी तरह से गर्म हो जाती है और इसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कार मालिक गर्मियों के मौसम में कार को ठंडा रखने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाते हैं इसके बावजूद कार को कैसे ठंडा रखा जाए ( car cooling tips ) ( keep your car cool in summer ) इस बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है।

दरअसल लोग सिर्फ एयर कंडीशनर की मदद से ही कार को ठंडा रखने का तरीका जानते हैं जबकि कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनसे आप अपनी कार को काफी हद तक ठंडा रख सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यह तरीके आपके बहुत काम आ सकते हैं। खासतौर पर उस वक्त जब आपकी कार का एसी ठीक ढंग से काम ना कर रहा हो। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे गर्मियों के मौसम में आप अपनी कार का ख्याल रख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा ठंडा रख सकते हैं वह भी बिना एसी की मदद लिए।

इंजन के कूलेंट की करें जांच- कार का इंजन सिर्फ कार चलाने नहीं बल्कि ठंड के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसीलिए कार के इंजन के कूलेंट और कार इंजन के बेल्ट की रेग्युलरली चेकिंग करते रहें । जहां तक संभव हो कोशिश करें कि कार को छांव में पार्क करें

एसी की सर्विसिंग करा लें- गर्मी आते ही हम कार का एसी चलाने लगते हैं लेकिन जरूरी है कि एसी को चलाने से पहले उसकी सर्विसिंग जरूर करा लें ताकि उसकी एफिशिएंसी पर कोई गलत प्रभाव न पड़े।

धुलाई- कार को ठंडा रखने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है कि उसकी हर हफ्ते धुलाई की जाए। कार को वॉश करते समय ध्यान रखें कि कार डिटर्जेंट से नही बल्कि किसी अच्छे शैम्पू से धोए और पोछनें के लिए माइक्रो फाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें।

विंडशील्ड कवर- गर्मियों के मौसम में कार को पार्क करें तो ध्यान से कार के विंडो पर विंड शील्ड कवर लगाएं। इससे दोबारा कार को चलाने पर आपको कार तपती नहीं मिलेगी।

सीट कवर- कार को ठंडा रखने का एक और आसान तरीका है कि कार के सीट कवर गर्मियों में कॉटन के बनवाकर इस्तेमाल करें। रेक्सीन या लेदर गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाता है और ऐसे में कार चलाना बेहद मुश्किल होता है।