Car Mileage Tips : गर्मियों में अच्छा माइलेज देगी आपकी कार, फॉलो करें ये सिंपल टिप्स

नई दिल्ली: गर्मियों का मौसम उफान पर है ऐसे में आपकी कार पर भी गर्मी का असर पड़ने लगता है। दरअसल गर्मी में कुछ कारणों की वजह से कार के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और यह कम माइलेज देने ( Car care in summer ) ( increase car mileage ) लगती है। ऐसे में अगर आप इन चीजों को ठीक ना करें तो माइलेज लगातार घटता जाता है और कार का इंजन भी खराब होने लगता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करके अपनी कार का माइलेज बढ़ा ( increase car mileage in summer season ) ( car mileage increasing tips ) ( how to increase car mileage ) सकते हैं और गर्मियों के मौसम में अच्छे से अपनी कार चला सकते हैं।

हल्के टायर्स

कोशिश करें कंपनी फिटेड कार टायर्स का ही इस्तेमाल करें। दरअसल यह टायर्स आपकी कार के हिसाब से तैयार किए जाते हैं और इनसे कार के इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है और इंजन ठीक तरह से काम करते हुए अच्छा खासा माइलेज दे देता है।

हैवी कार प्रोटेक्शन ग्रिल से बचें

आपको जानकर हैरानी होगी की हैवी कार प्रोटेक्शन ग्रिल भी आपकी कार का माइलेज कम करने के पीछे जिम्मेदार होती। दरअसल यह ग्रिल मेटल की बनी होती है जो काफी भारी होती है और इससे कार के टायर्स पर दबाव पड़ता है साथ ही इंजन पर भी दबाव पड़ता है जिससे माइलेज तुरंत कम होने लगता है।

हैवी ब्रेकिंग से बचें

कई लोग कार में अचानक से तेज ब्रेक लगाते हैं लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक होता है हैवी ब्रेकिंग की वजह से इंजन पर अचानक से काफी दबाव पड़ता है और माइलेज कम हो जाता है ऐसे में आपको हैवी ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए।

ना लगाएं बेस ट्यूब

कुछ लोग म्यूजिक के ते ज्यादा शौकीन होते हैं कि वह बेस बढ़ाने के लिए अपनी कार के अंदर बेस्ट ट्यूब लगवा लेते है। बेस्ट ट्यूब काफी भारी भरकम होती है साथ ही साथ यह आपकी कार की बैटरी पर असर डालती है। बेस्ट ट्यूब लगाने की वजह से कार के पिछले हिस्से पर काफी वजन पड़ता है। इसके साथ ही यह कार्य के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाती है क्योंकि बेस की वजह से कार में जोर पड़ता है। ऐसे में माइलेज कम होता है और गर्मियों में तो इसे चलाना और ज्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसे में कोशिश करें कि बेस ट्यूब की जगह लो फ्रीक्वेंसी वुफर अपनी कार में लगाएं। इससे कार पर किसी तरह का कोई दवाब नहीं पड़ेगा साथ ही साथ आप अच्छे म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं।

बेवजह ना बदलेंगे गियर

कुछ लोगों को कार में बेवजह गियर बदलने की आदत होती है और थोड़ी बहुत स्पीड कम ज्यादा करने के लिए लोग जल्दी-जल्दी गियर बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि बेवजह गियर बदलने से आपकी कार के इंजन पर असर पड़ता है और यह काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसके साथ ही आपकी कार का इंजन ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करने लगता है और इससे माइलेज कम हो जाता है। ऐसे में आपको बार-बार गियर बदलने से बचना चाहिए क्योंकि यह आपकी कार के लिए नुकसानदायक है।